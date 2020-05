Secondo quanto riporta “Il Giornale”, i tredici positivi nella Serie A sgonfiano il pallone che sogna la ripartenza. La FIGC sarebbe imbarazzata per l’esito, dopo l’incontro con il Comitato tecnico scientifico e in attesa della risposta. Intanto sarebbero segnalate tre non negatività anche nel Milan: si tratta di test sierologici (il club non ha confermato, ndr).