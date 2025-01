Il Gazzettino: “Venezia-Palermo, nessun summit a Milano per Pohjanpalo”

Il Venezia continua a lavorare sul mercato, con un focus particolare sulla difesa e sul centrocampo, mentre la situazione in attacco resta ancora bloccata. Come riportato da Marco De Lazzari sul Gazzettino Venezia Mestre, il club arancioneroverde ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Genoa fino al termine della stagione di Alessandro Marcandalli, giovane difensore centrale classe 2002.

Il giocatore, originario di Bergamo, ha mosso i primi passi nei vivai dell’Atalanta e del Genoa, passando poi per la Giana Erminio e il Pontedera prima di affermarsi nella scorsa stagione con la maglia della Reggiana, dove ha collezionato 35 presenze, un gol e un assist in Serie B. Quest’anno ha avuto un assaggio di Serie A con il Genoa, disputando 45 minuti contro il Bologna e un solo minuto nel pareggio con il Como. Ora, l’obiettivo è quello di trovare continuità in Laguna.

Difesa rinforzata, Di Francesco potrebbe subito lanciare Marcandalli

Secondo Marco De Lazzari del Gazzettino Venezia Mestre, Marcandalli si è già allenato agli ordini di Eusebio Di Francesco, e potrebbe essere subito impiegato nel match di sabato contro l’Udinese. Il tecnico potrebbe schierarlo nella linea difensiva tra Idzes e Candé, anche se Haps ha dato dimostrazione di grande spirito di sacrificio, adattandosi a un ruolo non suo per far fronte all’emergenza difensiva.

Nel frattempo, il Venezia ha dovuto rinunciare all’obiettivo Serdar Aziz Akaydin, difensore turco che a inizio gennaio era stato sondato dal club lagunare, ma che ha poi preferito trasferirsi dal Fenerbahçe al Çaykur Rizespor.

Le prime parole di Marcandalli: “Sfida entusiasmante, pronto a dare il massimo”

Il nuovo acquisto del Venezia ha assistito dalla tribuna al pareggio per 1-1 contro il Verona, ma non vede l’ora di scendere in campo con la sua nuova squadra. «Essere qui rappresenta per me una sfida entusiasmante e stimolante», ha dichiarato il difensore. «Ho sempre sentito parlare bene di questo club e sono orgoglioso di farne parte. Lo scorso anno, quando ho giocato al Penzo con la Reggiana, sono rimasto colpito dall’atmosfera straordinaria dello stadio. Ora voglio dare il massimo e vivere queste emozioni insieme ai nostri tifosi».

A centrocampo arriva anche Kike

Come riportato da Marco De Lazzari sul Gazzettino Venezia Mestre, oggi a Ca’ Venezia sarà a disposizione anche un nuovo rinforzo per la mediana: si tratta dello spagnolo Enrique Pérez Muñoz, noto come Kike, centrocampista classe 1996 acquistato dallo Spezia nel gennaio di due anni fa. Il giocatore porterà esperienza e solidità al centrocampo lagunare, rappresentando un’ulteriore opzione per Di Francesco nelle rotazioni.

Attacco: Pohjanpalo ancora in stand-by, Yaremchuk alternativa

La situazione in attacco resta invece bloccata. Secondo Marco De Lazzari del Gazzettino Venezia Mestre, non ci sono stati passi avanti nella trattativa per Joel Pohjanpalo, con il giocatore che si è regolarmente allenato con la squadra mentre il direttore generale Antonelli è rimasto a Mestre, senza recarsi a Milano per nuovi incontri con il Palermo. Il nodo principale resta sempre il rifiuto dei rosanero a pagare la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, motivo per cui l’operazione è ancora ferma.

Nel frattempo, è stato temporaneamente sospeso anche l’arrivo di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko della Roma, per motivi legati alla sua partecipazione alla Europa League, visto che i giallorossi affronteranno questa sera l’Eintracht Francoforte.

Il Venezia continua a mantenere aperti i contatti con l’Olympiacos per Roman Yaremchuk, ma prima di poter chiudere un eventuale affare dovrà liberare un posto nel reparto offensivo, con Gytkjaer in uscita.

Il futuro di Ellertsson: resterà fino a giugno, poi andrà al Genoa

Un’altra operazione definita riguarda il centrocampista islandese Mikael Ellertsson, classe 2002. Come riportato da Marco De Lazzari del Gazzettino Venezia Mestre, il giocatore ha recentemente rinnovato il contratto con il Venezia fino al 2028, ma è già stato acquistato dal Genoa. I liguri, dopo aver completato le visite mediche, lo lasceranno in prestito in laguna fino a giugno, prima di versare 3,5 milioni di euro nelle casse del Venezia, che lo aveva prelevato dallo Spezia nel gennaio di due anni fa.