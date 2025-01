La Nuova Venezia: “Il Venezia non arretra, il Palermo deve pagare sei milioni per Pohjanpalo”

A pochi giorni dalla sfida tra Udinese e Venezia, in programma sabato 1 febbraio alle 15 al Bluenergy Stadium, Joel Pohjanpalo continua ad allenarsi regolarmente con la squadra nel quartier generale di Ca’ Venezia. Tuttavia, come riportato da Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, la trattativa con il Palermo non ha registrato passi avanti concreti.

L’affare resta in piedi e potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, ma la situazione è ancora piuttosto ingarbugliata. Nel frattempo, il Venezia resta attivo sul mercato e tiene in caldo l’arrivo di Eldor Shomurodov, attaccante della Roma, ormai a un passo dal trasferimento in Laguna.

Se l’operazione Pohjanpalo dovesse andare in porto, si tratterebbe di un affare vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Il Palermo, momentaneamente fuori dalla zona playoff, ha bisogno di un colpo che possa dare una svolta alla stagione e portare nuovo entusiasmo. Il finlandese, dal canto suo, avrebbe un contratto faraonico con i rosanero, difficile da rifiutare. Il Venezia, infine, otterrebbe liquidità per operare sul mercato, ma continua a pretendere l’intero ammontare della clausola rescissoria da 6 milioni di euro.

La plusvalenza di Ellertsson potrebbe influenzare il mercato

Secondo Giuseppe Malaguti de La Nuova Venezia, il club lagunare potrebbe sfruttare un’altra operazione per ottenere risorse economiche: la cessione di Mikael Ellertsson al Genoa. Il centrocampista islandese oggi sosterrà le visite mediche con i rossoblù e la sua partenza garantirà al Venezia 3,5 milioni di euro, cifra che potrebbe essere reinvestita per completare il mercato in entrata.

Attenzione anche al possibile scambio di terzini tra Venezia e Palermo, che coinvolgerebbe Candela e Diakité. Quest’ultimo potrebbe anche essere inserito nell’affare Pohjanpalo, riducendo così l’esborso economico per i rosanero.

Ufficiali gli arrivi di Marcandalli e Kike Perez

Nel frattempo, il Venezia ha ufficializzato due nuovi acquisti. Come riportato da Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, è ufficiale l’arrivo in prestito secco dal Genoa di Alessandro Marcandalli, difensore classe 2002, che rinforzerà la retroguardia a disposizione di Eusebio Di Francesco fino al 30 giugno.

Le prime parole del nuovo difensore lagunare sono cariche di entusiasmo: «Approdare al Venezia rappresenta per me una sfida entusiasmante e stimolante», ha dichiarato Marcandalli. «Ho sempre sentito parlare molto bene di questo club e sono orgoglioso di farne parte. Lo scorso anno, quando ho giocato al Penzo, sono rimasto profondamente colpito dall’atmosfera straordinaria che si respirava allo stadio. Ora non vedo l’ora di scendere in campo, dare il massimo e vivere queste emozioni insieme ai nostri tifosi».

Ufficiale anche l’arrivo a titolo definitivo di Kike Perez, centrocampista spagnolo di 27 anni, acquistato dal Real Valladolid per una cifra vicina al milione di euro. Perez ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia fino al 30 giugno 2027.

«Sono entusiasta di essere arrivato al Venezia», ha dichiarato il nuovo acquisto. «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di mettermi a disposizione del mister e della squadra. Il nostro obiettivo è mantenere il Venezia in Serie A anche nella prossima stagione. Giocare al Penzo davanti ai nostri tifosi sarà un’emozione incredibile, magari coronata dalla gioia di segnare un gol sotto la Curva Sud».

Una vera rivoluzione: cinque nuovi acquisti per Di Francesco

Con gli arrivi di Marcandalli e Perez, il Venezia ha già messo a segno cinque colpi in questa sessione di mercato, dopo le acquisizioni di Condé, Zerbin e Candé. Come sottolineato da Giuseppe Malaguti su La Nuova Venezia, il club sta portando avanti una vera e propria rivoluzione, ma il mercato non è ancora chiuso. Restano ancora in ballo le operazioni per un attaccante e lo scambio di terzini con il Palermo.