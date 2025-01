Il Secolo: “Verdi pronto a rilanciarsi in Serie B? Due club su di lui”

Simone Verdi, dopo essere stato un pilastro fondamentale per la storica promozione del Como in Serie A, con 8 gol e 2 assist, sta trovando ostacoli nell’adattarsi alla massima serie sotto la guida di Cesc Fabregas. La competizione accesa, aggravata dagli ultimi acquisti dei fratelli Hartono, rende il suo spazio nel trequarti sempre più ristretto.

Ora, con la finestra di trasferimento invernale che si chiude, Verdi potrebbe considerare un ritorno in Serie B per rilanciare la sua carriera. Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, sia la Salernitana che la Sampdoria starebbero esplorando la possibilità di accogliere l’ex giocatore di Torino, Bologna e Napoli, per rafforzare le loro squadre con l’obiettivo di evitare la retrocessione.

Per Verdi, un trasferimento alla Salernitana non sarebbe una novità. Già protagonista nella miracolosa salvezza del 2021-2022, il ritorno in maglia granata potrebbe rappresentare una sorta di ritorno alle origini e una nuova chance di dimostrare il suo valore sul campo. Con esperienze significative alle spalle e una tecnica non indifferente, Verdi potrebbe ancora una volta essere il jolly per una squadra che cerca di ritagliarsi un futuro in Serie A.