Il Tirreno: “Pisa, sorpassati il Bologna e il Lecce: è in arrivo il danese Oliver Provstgaard”

La partita che vedrà fronteggiarsi Palermo e Pisa non è solo una questione di punti in classifica, ma anche di strategie di mercato. Mentre il Pisa non ha ancora chiuso il suo mercato in entrata, dopo gli arrivi significativi come Meister, Solbakken e Sernicola, è ancora attivo nelle trattative per rinforzare la squadra.

Un nome che circola con insistenza negli ambienti di mercato è quello di Oliver Provstgaard, giovane promessa della nazionale Under 21 danese e pilastro del Velje. Secondo quanto riportato da “Il Tirreno”, il Pisa sarebbe in netto vantaggio nelle trattative per il difensore, superando la concorrenza di squadre come Bologna e Lecce. La trattativa per Provstgaard è avanzata: le due società sono vicine all’accordo e le prossime ore potrebbero essere decisive.

Il giovane danese, nato nel 2003, si distingue per essere un centrale mancino, ideale per giocare a sinistra in una difesa a tre. Questa caratteristica lo rende un candidato ideale per sostituire Giovanni Bonfanti, destinato a ritornare all’Atalanta a giugno. Con il termine del mercato fissato per la mezzanotte di lunedì 3 febbraio, il Pisa è determinato a chiudere l’affare in tempi brevi.

La stampa danese sottolinea l’importanza dell’operazione, vedendo in Provstgaard uno dei talenti più luminosi del calcio danese. L’eventuale trasferimento aggiungerebbe un altro elemento danese al Pisa, portando a cinque il numero di giocatori dalla Danimarca in squadra, un chiaro segno della strategia di mercato del club.

Parallelamente, il Pisa sta organizzando anche alcune cessioni, con Zan Jevsenak trasferito in prestito all’Oliveirense in Portogallo e Riccardo Bassanini che si appresta a passare alla Giana Erminio in Serie C. Inoltre, Emanuel Vignato sembra allontanarsi dall’ipotesi Carrarese, con il club che cerca ancora una punta.

Sul fronte del Palermo, la squadra cerca di risalire dalla sua attuale ottava posizione nella classifica. L’unico nuovo arrivo è stato quello di Giangiacomo Magnani dall’Hellas Verona, presentato ieri. La squadra siciliana mira anche all’acquisto dell’attaccante del Venezia, Joel Pohjanpalo, che per ora rimane in forza ai lagunari, con un possibile scambio in vista tra Diakite e Candela con il Venezia.

Questo weekend di calcio si prospetta quindi non solo una sfida sportiva, ma anche un delicato gioco di scacchi di mercato, dove ogni mossa potrebbe determinare non solo il risultato della partita, ma anche le future composizioni delle squadre.