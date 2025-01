Il Gazzettino: “Venezia in ansia. Pohjanpalo al Palermo? Solo con la clausola, e non guadagna 300 mila euro…”

La piazza veneziana è tutt’altro che tranquilla. Strano ma vero, il penultimo posto in classifica non è nemmeno la causa principale dell’agitazione. Il Palermo marca stretto capitan Joel Pohjanpalo, e i tifosi arancioneroverdi temono una ripetizione della fuga di massa dell’estate 2002 sotto la gestione Zamparini. Come riportato da Il Gazzettino Venezia Mestre, i supporter lagunari si sono mobilitati sui social, adottando in massa l’immagine di “Re Joel” come immagine profilo.

Un barlume di speranza sembra arrivare dal gesto del giocatore, che, dopo aver trasformato un rigore domenica scorsa a Parma, ha indicato il pubblico con il dito indice, come a dire: “Tranquilli amici, io resto qui”. Tuttavia, l’ambiente resta elettrico e in allarme, non tanto per il derby con il Verona di lunedì prossimo (potenziale spartiacque della stagione), quanto per il timore di perdere il loro capitano entro il 3 febbraio.

La manovra del Palermo per Pohjanpalo

Il Palermo, reduce da un avvio di stagione deludente ma in ripresa sotto la guida di Alessio Dionisi, sta facendo sul serio. Con il via libera della ricca proprietà del City Group, il nuovo direttore sportivo Carlo Osti ha avviato i contatti con l’agente del giocatore, Dirk Hebel, ma non ancora con il Venezia. Come sottolineato da Il Gazzettino Venezia Mestre, il dg Filippo Antonelli ha smentito l’esistenza di una trattativa ufficiale e ha ribadito che il Venezia non intende cedere Pohjanpalo, blindato con un contratto fino al 2027 e un ingaggio portato a 1,2 milioni netti a stagione.

La clausola rescissoria per il bomber finlandese è fissata a quasi 6 milioni di euro. In sostanza, se il Palermo vuole davvero Pohjanpalo, dovrà pagare l’intero importo e proporre un significativo aumento di stipendio per convincere il giocatore a lasciare la Serie A per la Serie B.

Situazione delicata in casa Venezia

Il Venezia, che deve bilanciare il mercato in entrata con cessioni obbligatorie, vede in Pohjanpalo un punto fermo. Il dg Antonelli è al lavoro per sbloccare operazioni in uscita, tra cui Candela (interessato il Pisa e, in seconda battuta, il Palermo), Bjarkason (Frosinone), Gytkjaer (Cremonese) e Crnigoj (Cosenza). Intanto, i lagunari continuano a subire penalizzazioni: l’ultima è una multa di 5.000 euro per un petardo lanciato in campo a Parma, portando il totale delle sanzioni a 25.500 euro.

Nel frattempo, Pohjanpalo si gode un momento di relax. Come evidenziato da Il Gazzettino Venezia Mestre, ieri il giocatore ha postato su Instagram una foto con la moglie Catharina e la piccola Penelope a Cortina, nel suo giorno libero, prima di concentrarsi sul derby contro il Verona.