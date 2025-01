Gazzetta dello Sport: “Venezia deve fare cassa. Prende Belotti e sacrifica il suo gioiello più prezioso”

Un grande giro di bomber anima il mercato invernale, specialmente tra le squadre in lotta per la salvezza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri il Parma di Fabio Pecchia ha aperto le danze con due importanti innesti: Milan Djuric, proveniente dal Monza, e Jacob Ondrejka, acquistato dall’Anversa.

Djuric, 34 anni, ha firmato un contratto fino a giugno 2026 e sarà fondamentale per dare respiro a Bonny, apparso affaticato nelle ultime settimane. L’attaccante bosniaco porta con sé esperienza, un elemento cruciale in una squadra giovane impegnata nella corsa alla salvezza. Ondrejka, invece, rappresenta un investimento sul futuro: l’esterno svedese, 22 anni, si distingue per velocità e dribbling, ma avrà bisogno di un periodo di ambientamento per adattarsi al calcio italiano.

Attività febbrile sul mercato

Con gli arrivi di Marcone (terzo portiere), Lovik (terzino sinistro), Vogliacco, Djuric e Ondrejka, il Parma si dimostra uno dei club più attivi sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, i dirigenti emiliani stanno valutando ulteriori rinforzi in difesa, con i nomi di Okoli (Leicester) ed Erlic (Bologna) in cima alla lista.

Venezia e Palermo: il caso Pohjanpalo

C’è fermento pure in laguna perché il Venezia, che deve fare cassa, sta per sacrificare il suo gioiello più prezioso, il finlandese Joel Pohjanpalo, sei gol (tre su rigore) in questa stagione e capocannoniere della scorsa B. E proprio per assaltare il campionato che il Palermo di Alessio Dionisi punta sul giocatore simbolo di Eusebio Di Francesco. Al quale verrebbe donato un sostituto di pregio che, però, a Como, si ritrova chiuso dai continui cambiamenti di Cesc Fabregas e che non smette di acquistare nuovi giocatori. Belotti verrebbe girato dal Como al Venezia dove avrebbe ovviamente una maglia da titolare.

Ultimi giorni di mercato: il tempo stringe

Con 13 giorni alla chiusura del mercato di riparazione, molte squadre si preparano a muovere gli ultimi tasselli per sistemare le rose. È il momento di correre ai ripari, soprattutto per chi vuole cambiare il volto della propria stagione.