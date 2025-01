Gazzetta dello Sport: “Palermo, super offerta a Pohjanpalo. Osti prende anche Magnani, le ultime”

Il rinforzo per la difesa del Palermo può arrivare dal Verona: contatti ben avviati per Giangiacomo Magnani, mentre il d.s. Osti tenta in parallelo l’accelerazione decisiva su Pohjanpalo (Venezia), mettendo sul tavolo un’offerta rilevante sia per l’acquisto (la prima richiesta è stata di cinque milioni, si potrebbe chiudere sopra i quattro) sia per il lungo contratto offerto al finlandese.

Difensori in movimento

Non solo Palermo: anche la Cremonese è attiva sul mercato difensivo. Dopo aver chiuso per Azzi dal Cagliari, il club ha messo nel mirino Castellini, capitano del Catania. Miranda (Sassuolo) potrebbe approdare al Bari, a patto che il club pugliese liberi un posto con la cessione di Matino, richiesto in Serie C.

Alla Salernitana, movimenti sia in entrata che in uscita: il portiere danese Christensen arriva dalla Fiorentina, mentre il difensore Veltuis fa ritorno allo Sparta Rotterdam.

Altri affari e colpi in Serie C

Il Pisa, prossimo ad annunciare Solbakken dallo Sparta Praga, stringe per Candela (Venezia), ma dovrà fronteggiare la concorrenza del Sassuolo. Intanto, Saric (Palermo) e Braunöder (Como) restano al centro delle trattative del Cesena per rinforzare il centrocampo, anche se sull’austriaco si sarebbe inserita la Cremonese.

Un colpo inatteso arriva per Claudio Cassano: l’attaccante di Barletta lascia il Cittadella e vola in MLS per giocare con i Chicago Fire.

In Serie C, la Juventus Next Gen ha chiuso per Pietrelli della Feralpisalò in un’operazione da un milione di euro. Il Vicenza, invece, ha preso Beghetto (in prestito dal Pisa, ma proveniente dal Lecco), mentre al Lecco approda Sene dalla Fiorentina (via Frosinone). Altri affari conclusi ieri: Carpani (dal Catania all’Ascoli), Buchel (Spal al Messina), Lancini (Novara al Pescara), Capanni (Ternana all’Altamura) e Quirini (Lucchese al Milan Futuro).