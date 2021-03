Il forte vento della scorsa notte ha provocato alcuni danni a Palermo.

Secondo quanto riportato da “Blogsicilia.it” sono caduti due pali della luce finiti sulle auto parcheggiate. L’accaduto si è verificato in via Brigata Aosta e in via Cristoforo Colombo.





Abbattuti anche alcuni alberi in via Sciuti e nella zona di via Libertà. Per rimettere le zone in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco.