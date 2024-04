Il Fatto Quotidiano: “L’ultima beffa per De Laurentiis: a negare l’Europa al suo Napoli è la punta che ha tolto al Bari (che ora sta retrocedendo)”

Napoli fermato in casa dal Frosinone, ma soprattutto la doppietta di Walid Cheddira. Quello stesso Cheddira passato in estate dal Bari al Napoli e parcheggiato in prestito al proprio ai ciociari: è mancato ai pugliesi, che sono ad un passo dalla retrocessione, e con i suoi gol ha dato probabilmente il colpo di grazia alle speranze di qualificazione in Champions dei campani. Una vera e propria beffa per la famiglia De Laurentiis.

Continue Reading