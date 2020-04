L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” si sofferma sui contagiati in giro per l’Italia. 311 non hanno rispettato la quarantena. “Sono bombe a orologeria sul territorio” spiegano dal ministero dell’Interno. Escono di casa sprezzanti del pericolo che rappresentano per gli altri. Sono stati tutti denunciati in base all’ex articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie e che ora prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro. Non si riducono i controlli delle forze dell’ordine e nei prossimi giorni partiranno anche i controlli a campione sulle autocertificazioni. Bisognerà capire se quanto dichiarato dai fermati corrisponde al vero.