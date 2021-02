Nel corso della trasmissione televisiva “90° Minuto” a cura dell’emittente “RAI 2”, è intervenuto il fischietto di Montecchio Maggiore, Daniele Orsato. L’arbitro si è anche pronunciato sul famoso episodio Pjanic-Rafinha risalente a tre anni fa:

«Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il VAR non poteva intervenire».