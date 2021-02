Manuel Sarao, oggi in gol contro la Vibonese, ha parlato al termine della gara. Ecco le sue parole riportate da “Tuttocalciocatania.com”:

«E’ stata una partita difficile come ce l’aspettavamo. Abbiamo fatto 90′ nella loro metà campo, queste sono gare che se riesci a sbloccarle le porti a casa. Purtroppo non sono arrivati i tre punti, ma siamo scesi in campo per vincere, come sempre. Chi ha giocato in questo girone da anni sa che Pagani e Vibo Valentia sono campi difficili, fermo restando che noi siamo il Catania e dobbiamo fare di più. Siamo consapevoli di avere dato tutto e qualche episodio ci è girato contro. Personalmente i gol stanno arrivando e un attaccante vive per questo, quindi sono contento. Ma io sono più orgoglioso quando aiuto la squadra, non mi accontento. Questo gruppo senza dubbio vale, è uno dei migliori in cui ho giocato. Sono tutti ragazzi che hanno fame. Palermo? Adesso recuperiamo energie per questa gara importante, che si prepara da sola. I tifosi li sentiamo vicini, ci hanno fatto sentire il loro sostegno, dispiace che mercoledì non potranno essere presenti alllo stadio ma è come se lo fossero».