Peppe Raffaele, al termine del match contro la Vibonese, ha analizzato la prestazione dei suoi e ha parlato del derby di mercoledì’. Ecco le sue parole riportate da “Itasportpress.it”:

«Rammarico per il risultato perchè abbiamo sbagliato qualche gol e addirittura ci siamo trovati in svantaggio. Guardiamo le cose positive e prepariamoci bene per mercoledì dove dobbiamo dare il 200%. Contro la Vibonese, primo tempo di dominio assoluto con tante palle gol non concretizzate e poi per un errore individuale abbiamo chiuso in parità i primi 45′. Nel secondo tempo loro si sono chiusi, qualche giocatore mio ha perso lucidità e non siamo riusciti a concretizzare le occasioni clamorose. Mercoledì bisogna tornare al successo e interrompere questa striscia di tre pareggi. Ci manca la brillantezza e non siamo stati fortunati a Vibo. Di Piazza non è ancora al 100% della condizione e alla fine ho cercato di dare più spinta per l’assalto finale mettendo 4 punte”. A Raffaele viene chiesto se i problemi del Palermo con l’esonero del tecnico Boscaglia sono un vantaggio per mercoledì. “Non abbiamo vantaggi nel derby anche se hanno cambiato allenatore. Il Palermo ha una rosa di bravi calciatori e noi dobbiamo essere lucidi per tornare alla vittoria. Il derby è fondamentale, una partita che ci deve dare motivazioni».