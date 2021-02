In casa Palermo, alla vigilia della sfida contro la Viterbese, è “scoppiato” il caso Kanoute, escluso dai convocati per un diverbio con il compagno di squadra Almici.

L’ex Catanzaro è stato escluso anche dal ritiro di Ragusa, dove si trova la squadra dopo aver cambiato allenatore e per preparare il derby contro il Catania.





Questa esclusione, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è stata decisa perché il senegalese, dopo il pesante battibecco con il compagno, non ha avuto modo di confrontarsi con la dirigenza rosanero che si trovava a Viterbo. Il confronto è arrivato questa mattina, subito dopo la partenza della squadra, e l’Ad Sagramola in accordo con lo staff tecnico ha deciso di reintegrare in gruppo l’esterno da giovedì, allenandosi in questi giorni in città.

La speranza del club è che nel frattempo possa esserci anche un incontro con Almici, ultime a far tornare la pace e che all’interno del gruppo, ultimamente sembrato più che nervoso, possa tornare la serenità che tanto serve.