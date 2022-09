Nei giorni scorsi la Curva Nord Inferiore aveva comunicato l’organizzazione di un evento che si sarebbe tenuto lunedì 12 settembre presso lo storico club del Borgo Vecchio. Evento al quale avrebbero dovuto partecipare i calciatori del Palermo, ma come comunicato dagli Ultras così non sarà:

“LA SOCIETÁ NON HA DATO IL CONSENSO AI GIOCATORI ROSANERO DI PARTECIPARE, ADDUCENDO COME MOTIVAZIONE, CHE IL NOSTRO GRUPPO NON È TESSERATO, OVVERO NON POSSIEDE LA FIDELITY CARD – si legge nella nota diffusa dalla CNI -. RITENIAMO QUESTO UN ATTO DI REPRESSIONE INAUDITA VERSO IL NOSTRO GRUPPO, CHE DA 22 ANNI SEGUE LA MAGLIA ROSANERO OVUNQUE… MA SOPRATTUTTO VERSO QUESTO EVENTO BENEFICO, A CUI NOI SIAMO MOLTO SENSIBILI E CHE MAI REVOCHEREMO, PERCHÉ NON VOGLIAMO NEGARE UN SORRISO AI BAMBINI DELLA NOSTRA CITTÁ!”. NESSUN COMPROMESSO CON CHI CI REPRIME! CURVA NORD INFERIORE PALERMO”. Conclude il gruppo organizzato.

In realtà alla base della decisione del club rosanero c’è il Codice di Giustizia Sportiva, che all’art. 25 prevede infatti che: “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”.

Ecco perché il Palermo si è dotato di un primo strumento di convenzione, la SiamoAquile card, che – oltre a consentire le trasferte per le quali l’Osservatorio del ministero prevede l’obbligo di tale tessera – è nata proprio per garantire l’aggregazione tra i tifosi e il rapporto tra tifosi e Società. Di conseguenza, non essendo gli organizzatori dell’evento di beneficienza in possesso di questo strumento, anche volendo il club rosanero non è nelle condizioni di poter partecipare.

Di seguito la locandina dell’evento in questione: