Il futuro di Emerson Ramos Borges sarà lontano da Potenza dopo il termine del contratto. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, il difensore non ha alcuna intenzione di smettere e sta valutando tutte le proposte che non mancano. Nelle ultime ore sul brasiliano si è fatto avanti il Catanzaro come anche l’Olbia.