Il Como fa sul serio per Balotelli. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in queste ore ci sarebbe stato un primo incontro con l’agente di Super Mario, Mino Raiola, e sui contatti in corso tra le parti. E già questa è una notizia. Perché se un club di Serie C può trattare un attaccante che ha disputato con la maglia del Brescia in Serie A l’ultima stagione, vuol dire che alle spalle c’è un progetto serio. Sul mercato, l’obiettivo del direttore sportivo Carlalberto Ludi è alzare la qualità della rosa e l’arrivo di Balotelli centrerebbe senza dubbio questo scopo. E, inoltre, permetterebbe al Como di compiere anche un grande salto a livello di visibilità e riconoscibilità internazionale. Per questo motivo a livello economico l’ingaggio di Super Mario non rappresenterebbe un problema insormontabile.