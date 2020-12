Attraverso il proprio sito ufficiale il Catania ha comunicato che a partire dalla gara contro il Catanzaro la squadra rossazzurra tornerà a giocare allo stadio “Massimino”. Ecco quanto riportato:

“Preso atto che il 23 dicembre 2020 è prevista la disputa della gara Catania-Catanzaro, programmata allo Stadio “Angelino Nobile” di Lentini e preso atto che la società Calcio Catania S.p.A. ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania la gara in oggetto, considerato che:

– la società Calcio Catania S.p.A. in data 21 dicembre 2020 ha comunicato l’avvenuto completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del manto erboso, che hanno interessato lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania;





– vista la documentazione prodotta per il rispetto dei Criteri Infrastrutturali di Lega Pro per la Stagione 2020- 2021;

– nelle more della presentazione dell’istanza di rientro;

la Lega Italiana Calcio Professionistico dispone che la gara Catania-Catanzaro in programma mercoledì 23 dicembre 2020, con inizio alle ore 15.00, sia disputata presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania”.