Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 21 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19 E 20 DICEMBRE 2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KODR MAREK (AREZZO) per comportamento irriguardoso e offensivo verso l’arbitro al termine della gara.

MARZORATI LINO (LECCO) per aver volontariamente colpito con un colpo al petto un avversario (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MONTESANO ANDREA (GIANA ERMINIO) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PRESTIA GIUSEPPE (ALESSANDRIA)

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)

GASBARRO ANDREA (PADOVA)

STATELLA GIUSEPPE (VIBONESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PIZZELLA ANTONIO (AVELLINO) perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi spingeva con una spallata un assistente arbitrale la cui caduta veniva impedita solo dalla presenza di altre persone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BORGHINI DIEGO (AREZZO) ALOI SALVATORE (AVELLINO) CIANCIO SIMONE (AVELLINO) ERMACORA FEDERICO (CARRARESE) MUROLO MICHELE (CARRARESE) HMAIDAT ISMAIL (COMO) LEGATI ELIA (FERALPISALÒ) BONALUMI SIMONE (GIANA ERMINIO) MEGELAITIS LINAS (GUBBIO) PERNA ARMANDO (LEGNAGO SALUS) MENDES MURILO OTAVIO (LIVORNO) KOSOVAN TANASIY (LUCCHESE) CIGAGNA EMANUELE (PAGANESE) RICCI MANUEL (POTENZA) DE MARINO DAVIDE (PRO VERCELLI) FALLETTI DOS SANTO CESAR ALEJANDR (TERNANA) TASCONE SIMONE (TURRIS) DAFFARA MANUEL (VIRTUSVECOMP VERONA) BENSAJA NICHOLAS (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

LUCI ANDREA (CARRARESE) DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANESTRELLI SIMONE (ALBINOLEFFE) BELLONI NICCOLO (AREZZO) NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA) CIOFANI MATTEO (BARI) MAIMONE GIUSEPPE (BISCEGLIE) VITALE VINCENZO (BISCEGLIE) CELJAK VEDRAN (LECCO) CORAPI FRANCESCO (CATANZARO) MILANI LORENZO (PONTEDERA) RISALITI GIACOMO (PONTEDERA) DEMIROVIC ELIAN (FERMANA) CAPORALE ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA) GRECO LEANDRO (SUDTIROL) TAIT FABIAN (SUDTIROL) TORRASI EMANUELE (IMOLESE) GASPERI MATTEO (LEGNAGO SALUS) DEVERLAN VICENTE MARCELLO (LIVORNO) CHECCHI LORENZO (MANTOVA) SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA)