Sconfitta interna per il Catania che, dopo la vittoria contro il Bisceglie, per la gara valida come 30^ giornata del campionato di Serie C Girone C deve inchinarsi al Teramo con il risultato di 0-1. A decidere la sfida è stata la marcatura siglata dal difensore Davide Vitturini al minuto 27′.