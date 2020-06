Il Campodarsego ha trovato uno stadio dove disputare il prossimo campionato di Serie C. A confermarlo è il presidente del club Daniele Pagin: «Abbiamo raggiunto un accordo di massima per l’utilizzo dello stadio. Devo ringraziare il Comune e il Calcio Padova, nella persona dell’amministratore delegato Alessandra Bianchi, per la disponibilità che ci hanno dimostrato, la discussione è stata davvero proficua e non c’è stato alcun problema. per le nostre gare interne utilizzeremo due settori: la Tribuna Ovest e la Curva Nord per gli ospiti. Ora che abbiamo praticamente sistemato la questione stadio, posso dirlo: è tutto pronto, faremo la serie C».