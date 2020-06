Dopo la decisione di far riprendere i maggiori campionati di calcio in Italia, adesso è da definire, tra le altre, la posizione del calcio amatoriale, meglio conosciuto come “calcetto”. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo, è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente indossando i guanti; i portieri potranno toccare il pallone con le mani solo se indossano i guanti igienizzati prima e dopo la partita, il pallone potrà essere “recuperato” solo tramite “intercetto” e non tramite il “contrasto”; sono vietate le “scivolate” ed è vietata la “marcatura ad uomo”.

In merito alla situazione, è intervenuto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: “Nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri inseriremo la data per la ripartenza dello sport amatoriale. Non vi so dire oggi se si potrà riprendere dal 15 giugno, ma io spero che almeno dalla settimana successiva, dal 22 giugno, si possa riprendere l’attività amatoriale degli sport di squadra e degli sport di contatto”.