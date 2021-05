Il Benevento vira con decisione su un nome per il nuovo allenatore.

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, nelle ultime ore si era parlato dell’interesse delle Streghe per Eusebio Di Francesco e Davide Nicola ma nelle ultime ore è balzato in pole Fabio Caserta, reduce dalla trionfale stagione alla guida del Perugia. Martedì sarà la volta di un summit decisivo per il futuro fra il tecnico ed il Grifo.