All’interno del decreto “Rilancio”, attualmente in discussione alla commissione Bilancio di Montecitorio, presenti tanti emendamenti in materia sportiva. Una delle proposte, effettuata da tre deputati eletti con il Movimento 5 Stelle e adesso nel gruppo misto (Zennaro, Rospi e Nitti), è quella di un prelievo del 4% sugli stipendi dei calciatori di serie A, e del 2% sui quelli degli agenti sportivi per finanziare il fondo per lo sport dilettantistico. Si propone dunque di sostituire il prelievo dello 0,5% sulla raccolta complessiva delle scommesse sportive, che ha provocato la dura protesta delle aziende di betting.