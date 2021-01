L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni del tecnico Giovanni Ignoffo:

«Palermo sopravvalutato? Direi più che altro che sono state sottovalutate le altre, come ha ammesso lo stesso Sagramola. Ternana e Bari oltre ad avere qualcosa in più dal punto di vista tecnico, hanno anche una conoscenza della C che il Palermo come società non ha. In rosanero ci sono giovani molto validi, ma alle prime esperienze. Boscaglia, pur essendo un tecnico esperto e preparato, può incidere fino a un certo punto».





«Il fattore campo è stato quasi annullato dall’emergenza Covid. Assistiamo a match surreali e le squadre obbligate a fare la partita pagano dazio. Cosa serve al Palermo? Penso che per poter raggiungere il terzo-quarto posto e giocarsi il tutto per tutto ai playoff al Palermo serva un centrale di difesa forte, un leader a centrocampo e un attaccante di categoria, in grado di capitalizzare il gioco».