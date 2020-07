Il palermitano Giovanni Ignoffo, nella scorsa stagione alla guida dell’Avellino in Serie C per 11 giornate, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista ai microfoni di “Tgs”. Di seguito le sue parole: «Le difficoltà ci sono perchè è un campionato abbastanza travagliato, difficoltoso, dove a differenza della B hai un asticella un po più alta perchè in ogni girone almeno dieci squadre si attrezzano per salire ma poi delle 20 ne sale una diretta e quindi complica le situazioni di diverse squadre. Bisogna crederci sempre non mollare mai. Una realtà come palermo dove tu sei costretto a vincere. In queste categorie è più difficile reggere le pressioni che vengono dall’esterno quando le cose non vanno bene. Non posso pensare che, in una realtà come Palermo, si possa pensare ad un obiettivo diverso dalla vittoria del campionato. L’allenatore è un elemento importante in una piazza come Palermo, deve coprire le difficoltà dei suoi, addossarsi delle responsabilità. Se voglio vincere il campionato l’allenatore deve essere concreto e deve aver già vinto in questa categoria. Di conseguenza sono obbligato a spendere altre cifre sia per l’aspetto tecnico che per la squadra».