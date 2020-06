«Il virus con me è stato abbastanza clemente, non ho avuto sintomi o conseguenze: mi reputo molto fortunato perché non fa sconti a nessuno. Sono pronto a lavorare, come sempre, con la mia Fiorentina». Queste le parole dell’ex rosanero Beppe Iachini intervenuto al “Corriere di Brescia”.

Iachini ha poi continuato parlando di Balotelli e Cellino: «Mario ha un talento fuori dal comune. Il presidente è molto ruspante, grintoso, legato alle sue squadre. Ma al Brescia, ci tengo a dirlo, non mi ha mai contattato».

Per concludere, l’ex tecnico del Palermo ha parlato anche di Chiesa e Tonali: «Hanno talento e allo stesso tempo margini di crescita impressionanti. Se continueranno sulla strada giusta, come stanno facendo, il futuro sarà loro anche con la maglia dell’Italia».