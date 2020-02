«Non credo di sbagliare se dico che è uno degli attaccanti più forti del mondo. Quando lo avevo a Palermo non aveva ancora un ruolo, poi parlando con lui l’ho messo io attaccante, nonostante ci fossero molti dubbi. Dybala fisicamente è piccolino, ma vicino alla porta è devastante. Oggi è ancora più maturo, ma ha tanta voglia di lavorare e migliorarsi sempre». Queste le parole di Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, rilasciate in conferenza stampa in merito all’ex attaccante del Palermo, Paulo Dybala.