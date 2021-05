L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul possibile addio di Josip Ilicic all’Atalanta.

Non è più considerato indispensabile dall’allenatore. E anche in società, da quel che filtra, non vedrebbero come una tragedia la separazione. La prima squadra a sondare la situazione dello sloveno è stata quella rossonera.





Occhio alla Lazio, che vorrebbe aggiungere un tassello di qualità al suo parco attaccanti.