Ecco qui di seguito la richiesta al presidente della Regione, Nello Musumeci, avanzata dal Coordinamento dei Circoli sportivi di grande estensione della città di Palermo: “Un altro passo in avanti con l’apertura il 18 maggio, anche, di tutte le attività collaterali”.

In una lettera inviata ieri al governatore, Circolo del Tennis Palermo, Club Canottieri Roggero di Lauria, Country Time Club, TeLiMar e Tennis Club Palermo 2, ringraziano Musumeci per avere consentito la ripresa della pratica sportiva, ma, allo stesso tempo, chiedono che si vada oltre, e cioè si possano riprendere tutte le attività – come camminate open air, piscina, palestra, solarium, ristorante, bar, merchandising o massaggi – “sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli” di sicurezza.

“La completa riapertura dei circoli – scrive il Coordinamento – consentirebbe di dare fiato alla nostra asfittica economia, perché garantirebbe lavoro a circa 250 persone. Siamo in grado di assicurare lo svolgimento di tutte le nostre attività in modo ordinato, controllato e nel rispetto dei presenti e futuri protocolli sanitari”.

Per prevenire un ritorno alla “fase 1” a causa di comportamenti non rigorosi i Circoli hanno anche manifestato al presidente della Regione la disponibilità a mettere a disposizione propri operatori “per il controllo di spiagge, arenili e moli limitrofi alle zone di competenza, purché sollevati da responsabilità civile e penale”.