Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, il giocatore brasiliano Hulk, attualmente in forza ai cinesi dello Shanghai Sipg, potrebbe far ritorno in Europa. Infatti, sul possente attaccante ci sarebbe l’interesse dell’Espanyol. Il club catalano sarebbe quindi alla ricerca di un nuovo innesto per il reparto offensivo e avrebbe individuato nell’ex Porto il profilo perfetto. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.