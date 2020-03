« È qualcosa che non può essere imposto, ma non riesco a immaginare, nei prossimi anni, acquisti da 100 milioni di euro. Il prezzo dei trasferimenti diminuirà, poiché tutti i Paesi sono interessati da questo problema del Coronavirus. Molto probabilmente il mondo del calcio sarà diverso. Le partite a porte chiuse garantirebbero almeno i proventi dei diritti televisivi e potrebbero scongiurare catastrofi per il 2019/2020. Ma se non si giocherà prima di Natale, il sistema sarà in pericolo». Queste le parole di Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, rilasciate ai microfoni di “Kicker” in merito agli acquisti da 100 milioni nel mondo del calcio.