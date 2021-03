Per vedere Hernani in Italia è questione di una chiamata. Nasce tutto da lì. Estate 2016: “Pronto, Marco? Sono Daniele. Ci interessa il giocatore”. Daniele è Faggiano, che quell’anno aveva appena salutato il Trapani per tentare una nuova avventura nel Palermo.

Hernani ai tempi era ancora in Brasile, ma si sapeva che il suo periodo alla Paranaense sarebbe presto finito. Marco è Petrin, che ha sempre curato le intermediazioni sui trasferimenti del centrocampista. Il retroscena di mercato viene raccontato da “Grandhotelcalciomercato.com”.





Intermediazione che, però, quell’estate non poteva riuscire: Hernani non ha passaporto comunitario, e le regole sugli slot da riempire in Serie A sono molto chiare. Ed è così che il Palermo si ritrova costretto a fermarsi quasi subito: di posto proprio non ce n’è. Italia addio? Per quell’anno, sì. Ma non l’Europa: dopo pochi mesi (a dicembre), il giocatore si trasferisce allo Zenit. Benino per quella seconda parte di stagione, poi un prestito l’anno dopo al Saint Etienne e quindi il ritorno alla base (2018/2019) dove gioca 16 partite e realizza 1 gol.