Si sono appena conclusi i primi 45′ di Cagliari-Juventus.

I bianconeri conducono per 3-0 sui sardi.





Mattatore fin qui Ronaldo autore di una tripletta.

Con questa tripletta in fenomeno portoghese supera O Rei Pelè come numero di gol realizzati in partite ufficiali. Il brasiliano si fermò a 767.