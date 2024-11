Henry: «Campionato non è finito. Le Douaron…»

L’attaccante del Palermo, Thomas Henry, continua a parlare della sua esperienza in Sicilia e del momento della squadra, toccando il rapporto con i compagni di reparto e le prospettive in classifica. L’intervista, realizzata da Massimo Norrito per La Repubblica – Edizione Palermo in edicola oggi, offre uno sguardo sulla mentalità e la determinazione del centravanti rosanero.

Sul rapporto con Le Douaron e Brunori

«Con Le Douaron c’è un feeling diverso perché devo aiutarlo a inserirsi al meglio. È la prima volta che gioca lontano dalla Francia e non è facile ambientarsi subito. Io per primo so come funziona. Purtroppo mi mancano Gomis e Blin che avrebbero potuto darmi una mano. Ma, allargando il concetto, mi trovo bene con tutti, non solo con Le Douaron e Brunori. È la mia forza».

Sulla classifica e il distacco dalle prime posizioni

«Non è finito. Non è mai finito. Lo so che per la tifoseria e per chi segue il Palermo è difficile sentirsi ripetere queste frasi, ma io sono sicuro che non è mai finito. Il nostro compito è quello di lavorare ancora di più. La squadra è in crescita. La vedo lavorare bene durante la settimana. All’inizio eravamo tanti giocatori nuovi e avevamo necessità di lavorare insieme. Nel calcio è difficile chiedere tempo ma a noi serve questo. Stiamo crescendo, ma ci mancano ancora i risultati, e tutto passa dal lavoro in allenamento e dalla conoscenza tra di noi».