Henry: «Non possiamo dire bugie ai tifosi. Le prossime due settimane saranno decisive per il Palermo»

Nell’intervista rilasciata a Massimo Norrito per La Repubblica – Edizione Palermo in edicola oggi, Thomas Henry analizza la situazione attuale del Palermo, la necessità di costruire un’identità di squadra e l’importanza delle prossime due settimane, decisive per il futuro della stagione.

Sulla mancanza di un’identità chiara per i tanti volti nuovi

«Le faccio un esempio. Anche il Real Madrid, che ha i tre attaccanti più forti al mondo, ha bisogno di tempo. Se succede a loro può succedere a noi».

Sulla necessità di accelerare i tempi

«È vero. Dobbiamo fare in fretta. Non possiamo dire bugie ai nostri tifosi. Le prossime due settimane saranno decisive».

Sulle difficoltà al Barbera e il rapporto con i tifosi

«E invece deve diventare la nostra forza. È difficile da capire perché nel nostro stadio le cose non vadano bene. Abbiamo tifosi eccezionali e io personalmente sono felice di giocare in uno stadio come il Barbera e posso assicurare che ce la metteremo tutta per rendere felice la nostra gente».