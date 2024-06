Hellas Verona, UFFICIALE: Zanetti è il nuovo allenatore

Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona, un annuncio che segna un altro passo importante nella sua carriera di allenatore. Dopo aver iniziato la sua carriera manageriale in Lega Pro con il Südtirol e successivamente aver guidato il Venezia dalla Serie B alla Serie A, Zanetti ha dimostrato la sua abilità nel gestire squadre in situazioni critiche, guidando anche l’Empoli alla salvezza nella stagione 2022/2023.

Il suo contratto con l’Hellas Verona è fissato fino al 30 giugno 2025, con un’opzione per un ulteriore anno, suggerendo che il club ha fiducia nelle sue capacità di costruire e sviluppare la squadra nel medio termine. L’esperienza di Zanetti, specialmente nel portare il Venezia in Serie A e nel mantenere l’Empoli in massima serie, sarà preziosa per il Verona, una squadra che cerca stabilità e progresso dopo stagioni di alti e bassi.

L’accoglienza calorosa estesa a lui e al suo staff dal club dimostra un ottimismo condiviso per il futuro sotto la sua guida. Sarà interessante vedere come Zanetti adatterà la sua filosofia di gioco e le sue strategie alle esigenze e alle aspettative dell’Hellas Verona nella competitiva arena della Serie A.

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Paolo Zanetti, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno. Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno, dopo due anni in Lega Pro, sulla panchina del Südtirol, approda in Serie B con il Venezia, con il quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la stagione di Serie Acon i veneti, passa all’Empoli con il quale raggiunge l’obiettivo della salvezza nel campionato 2022/2023. Hellas Verona FC rivolge a mister Paolo Zanetti, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.”