Repubblica: “I rosanero con la valigia. Rientrano i prestiti a valutarli sarà Dionisi”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui calciatori del Palermo che rientrano dai prestiti ma sono pronti a ripartire.

Il Palermo si prepara alla nuova stagione valutando il rientro di sette giocatori prestati e cercando di rafforzare la squadra in modo strategico. Tra i giocatori che tornano, spiccano tre centrocampisti e due giovani promettenti: un difensore e un attaccante. Ecco un’analisi dettagliata della situazione:

Centrocampisti

Dario Saric:

Rendimento: Dopo un flop al primo anno a Palermo, Saric si è riscattato in prestito all’Antalyaspor in Turchia, diventando titolare fisso con tre reti in 32 partite e ritrovando la nazionale bosniaca.

Prospettive: Potrebbe essere una risorsa importante per Dionisi, grazie alle sue qualità, nonostante gli infortuni e la voglia di mettersi in mostra lo abbiano penalizzato in passato.

Samuele Damiani:

Rendimento: Ha giocato un ruolo chiave nella Juventus Next Gen con 25 presenze, 4 gol e un assist, oltre a una buona performance nei play-off.

Prospettive: Potrebbe essere utile come regista di scorta nel Palermo, soprattutto se Stulac dovesse partire.

Jeremie Broh:

Rendimento: Dopo un ritorno deludente al SudTirol, è finito ai margini della squadra.

Prospettive: Le possibilità di riconferma sono pressoché nulle.

Giovani Promettenti

Giacomo Corona:

Rendimento: Reduce da un ottimo campionato con la Primavera dell’Empoli, con 19 reti.

Prospettive: Potrebbe giocarsi le sue chance come bomber di scorta, ma tutto dipende dall’eventuale riscatto dell’Empoli e il possibile controriscatto del Palermo.



Patryk Peda:

Rendimento: Difensore centrale, ha giocato 23 partite con la Spal in Serie C, segnando 3 reti e fornendo un assist.

Prospettive: A 22 anni, con esperienze nell’Under 21 e nella nazionale maggiore polacca, potrebbe essere un rinforzo ideale per la difesa del Palermo.

Altri Giocatori di Rientro

Devetak e Giuseppe Fella: Non sembrano avere alcuna chance di conferma e probabilmente lasceranno la squadra.

Prestiti in Uscita

Leonardo Mancuso:

Prospettive: Ha qualche chance di conferma, dato che è una vecchia conoscenza di Dionisi, con cui ha segnato 20 gol ai tempi dell’Empoli.

Gli Altri Prestiti (Henderson, Traoré, Coulibaly):

Prospettive: Questi giocatori sono destinati a tornare alle loro squadre di origine (Henderson all’Empoli, Coulibaly alla Salernitana, Traoré al Milan), con poche probabilità di riconferma.

Il Palermo deve prendere decisioni rapide e strategiche per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Con il ritorno di alcuni giocatori chiave e l’integrazione di giovani promettenti, la squadra potrebbe trovare il giusto equilibrio per puntare in alto.