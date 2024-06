Amichevoli: finisce 1-1 tra USA e Brasile. Solo panchina per il rosanero Lund

Il pareggio 1-1 tra Brasile e Stati Uniti a Orlando è un risultato che offre spunti di riflessione per entrambe le squadre in vista della prossima Copa America. Per il Brasile, il gol di Rodrygo ha mostrato sprazzi della loro abilità offensiva, ma l’incapacità di chiudere la partita e la prestazione non del tutto convincente sollevano interrogativi sulla loro consistenza come candidati al titolo.

Per gli Stati Uniti, il recupero e il gol su calcio di punizione di Christian Pulisic rappresentano un segnale di resilienza, soprattutto dopo la pesante sconfitta subita contro la Colombia. Il commento del portiere Matt Turner e le parole del tecnico Gregg Berhalter evidenziano un sentimento di cauto ottimismo, riconoscendo che, sebbene il cammino verso il miglioramento sia ancora lungo, il pareggio contro una squadra della statura del Brasile rappresenta un progresso significativo.

Il pareggio è storico per gli USA, interrompendo una serie di sconfitte consecutive contro il Brasile che durava da decenni. Ora, con la Copa America alle porte, entrambe le squadre dovranno riflettere sui loro punti di forza e debolezze emersi in questa partita e prepararsi per le sfide che li attendono nel torneo, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.