Euro 2024. Favola Ilicic, dall’incubo all’Europeo: «Aggiungerà il quid che ci può servire»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Euro 2024 e sulla favola Ilicic.

Questa non l’avevamo mai vista: accanto allo stadio dove si allena la Slovenia, davanti ai bambini delle scuole di Wuppertal, corre una metropolitana sospesa per aria: a osservarla, quella monorotaia sul tetto, sembra un treno rovesciato. Attraversa la cittadina fermandosi in venti stazioni ed è l’attrazione principale del posto. Il ct sloveno, Matjaz Kek, non dà soddisfazione alla giornalista locale che gli chiede un commento sul “monumento”: «Sinceramente non l’avevo neanche notato, sono concentrato solo sulla squadra».

IL RITORNO. A Kek non è però sfuggita la rinascita, calcistica e umana, di uno dei calciatori più talentuosi: Josip Ilicic è tornato in nazionale a 36 anni, per la prima volta dal 2021, e ha deciso pochi giorni fa l’amichevole contro l’Armenia. «L’ho portato in Germania perché ha giocato una bella stagione nel Maribor – spiega con asciutta sensibilità il selezionatore – aggiungerà un quid di qualità ed esperienza che può servirci in un torneo così impegnativo come l’Europeo. Non siamo venuti qui a fare i turisti».

IN FORMA. Caduto nell’imbuto del male oscuro, che l’aveva trasformato in un ex atleta, Ilicic è stato rigenerato dal rientro in patria e ha segnato 8 gol nell’ultimo campionato. Ieri mattina, in campo accanto alla stella Sesko, sembrava anche in discreta forma: quell’immagine avvilente di un vecchio ragazzo con la pancia gonfia è scomparsa insieme all’incubo del Covid che a Bergamo, mentre scorrevano le immagini delle bare passare, innescò in lui una forma di depressione. «La testa arriva a un punto in cui esplode» raccontò il Papu Gomez, suo compagno nell’Atalanta. Adesso però viene il bello: Ilicic può entrare nella storia del suo Paese se gli consentirà di vincere una partita all’Europeo. Nell’unica partecipazione, nel 2000, i suoi connazionali vennero eliminati nella fase a gironi conquistando solo 2 punti.