Dopo le positività di Barak e Günter, l’Hellas Verona si è sottoposto a un nuovo ciclo di tamponi.

Come comunicato dal club gialloblù, i risultati dei test sono stati tutti negativi.





“Hellas Verona FC rende noto che i risultati dei test effettuati nella giornata di ieri non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 nel cosiddetto gruppo squadra. La ripresa degli allenamenti collettivi è fissata per la tarda mattinata di oggi, martedì 13 ottobre”.

La squadra di Juric, dopo la sosta per le Nazionali, è attesa dal match di Marassi contro il Genoa, che vive ore molto complicate a causa del coronavirus: “Schiereremo la Primavera”, hanno ripetuto in coro il presidenze Preziosi e Faggiano. Calcio d’inizio fissato per lunedì 19 ottobre alle 20:45.