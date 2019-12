« 7-0 contro il Palermo? Io credo che nessuna squadra medio-piccola, sia riuscita ad ottenere nelle gare in trasferta i risultati conseguiti dall’Udinese nella stagione 2010/11. Forse solo l’Atalanta di questi tempi, che magari ha vinto qualche partita in più. Ma la supremazia dimostrata fuori casa dai bianconeri nel corso di quella stagione ha rappresentato un dominio quasi imbarazzante». Queste le parole dell’ex allenatore dell’Udinese e del Palermo, Francesco Guidolin, rilasciate ai microfoni di “Telefriuli” in merito al 7-0 contro i rosanero ai tempi dell’Udinese.