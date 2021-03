Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Vibonese, Federico Guidi, tecnico della Casertana, si è espresso così:

«Andiamo alla ricerca di quella continuità di prestazione e atteggiamento che in questa stagione in alcune occasioni è mancata. Cercare di arrivare prima sulla palla, primeggiare sui duelli. Tutto ciò che serve per provare a portare un risultato positivo a casa.





Mancano pochi punti al raggiungimento del nostro obiettivo. Cerchiamo di farlo quanto prima per poi spostare la nostra attenzione su orizzonti nuovi. Vibo è una trasferta difficile ed impegnativa, ma allo stesso tempo molto importante. Vogliamo definitivamente blindare il nostro obiettivo. L’ho detto tantissime volte e lo ribadisco.

Ognuno di noi deve andare alla ricerca della massima prestazione possibile per non vere rimpianti. Ormai abbiamo visto che, nel momento in cui riusciamo a fare le nostre cose possiamo essere fastidiosi per chiunque. Ma appena viene meno qualcuno di noi rischiamo di andare in difficoltà anche con avversari che, sulla carta, sono alla nostra portata. In C non esistono avversari facili e per questo non dobbiamo sbagliare atteggiamento e costruire su di esso la nostra partita. La partita di andata c’ha insegnato tante cose».