Fabrizio Guarracino, attaccante del Castrovillari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Oplontini.com”: «Il Savoia, come dimostrano i numeri, è la squadra più in forma del torneo e possiede un organico di tutto rispetto. Praticamente, si può dire che ha due squadre, dunque per questo, nutriamo un grande rispetto per loro ma abbiamo, allo stesso tempo, grande voglia di rivalsa. Vogliamo ritornare alla vittoria che manca da troppo tempo. In ogni caso, credo che sarà davvero una bella partita. Il Palermo l’ho visto solo attraverso dei filmati e penso che non sia il Bari dell’anno scorso, qui di il Savoia ha tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo».