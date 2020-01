L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della sfida contro il San Tommaso. Martin ritroverà un posto da titolare: ieri si è allenato solo nella seduta pomeridiana, senza alcun problema. Verrà confermato il 4-3-3. Floriano ha giocato in attacco sul fronte mancino con Ricciardo in mezzo e Silipo a destra, poi sostituito da Lucera. Nei minuti finali del test in famiglia, Pergolizzi ha anche provato una sorta di 4-2-3-1, con Ferrante, Lucera e Floriano alle spalle di Ricciardo. Dall’altro lato, invece, il tridente era composto da Ficarrotta, Sforzini e Felici, opposto ad una difesa formata per tre quarti dai titolari: Lancini e Crivello in mezzo, Vaccaro a sinistra e Marong a destra. Assente per febbre Rizzo Pinna, lavoro differenziato per Mendola e terapie per Santana e Corsino.