Si è spenta all’ospedale di Giugliano una donna di 55 anni, originaria di Mugnano, anche lei positiva al Coronavirus. La donna era risultata positiva al Covid-19, dopo la scomparsa del padre, anche lui infetto. Come riporta “Il Mattino“, la paziente si era messa in isolamento, insieme con altri familiari, alcuni dei quali contagiati, ed era rimasta in quarantena. Ripetuto il tampone due volte, come da prassi, era risultata finalmente negativa ai test ed era stata inserita nell’elenco ufficiale dei guariti.