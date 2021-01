Gli agenti del commissariato di Acireale, lo scorso 25 gennaio, in prossimità dell’ingresso allo stadio “Aci Galatea”, hanno sottoposto a controllo 3 persone, poichè, secondo quanto riporta “Cataniatoday.it”, sembrava immotivata la loro presenza in quel posto in pieno regime di “zona rossa”, proprio durante l’allenamento della squadra dell’Acireale in vista della trasferta per Castrovillari.

I tre, alla richiesta di fornire spiegazioni sulla loro presenza in quel luogo, fornivano giustificazioni inverosimili. Conseguentemente, sono stati sanzionati per la violazione alla normativa per arginare la diffusione del Covid-19.