GUARDA CHI TORNA IN SERIE A: Keita Balde a parametro zero | Telefonata, visite mediche e 1° allenamento

L’ex attaccante di Lazio e Inter è pronto a fare ritorno in Serie A a titolo gratuito. Accordo trovato con una semplice telefonata.

Nel periodo tra il 2013 e il 2017, quello alla Lazio, Keita Balde era uno dei talenti più importanti del calcio italiano e non solo. Inseguito da mezzo mondo però dopo alcune diatribe con il presidente Claudio Lotito, e conseguenza messa fuori rosa, l’attaccante si è trasferito al Monaco. Da qui è arrivata la lenta e inesorabile discesa.

L’Inter, la Samp e tante altre squadre, dove non è riuscito mai ad affermarsi, tanto che dallo scorso primo gennaio, ad appena 29 anni, è rimasto svincolato dopo la chiusura dell’esperienza con i turchi del Sivasspor. Vista l’età però il tempo di rilanciarsi e di tentare di avere un discreto finale di carriera c’è tutto.

E la grande occasione per lui potrebbe arrivare proprio dalla Serie A. Stando agli ultimi rumors di mercato infatti un club del nostro campionato ha telefonato ai suoi agenti, e avrebbe trovato un accordo. Fissate dunque le visite mediche: ora si attende solo la data per vederlo prendere parte al primo allenamento.

Keita torna in Serie A

In questa sessione di mercato invernale le squadre più di spendere fior di quattrini, per rinforzarsi puntano a cogliere al volo le occasioni che si presentano. Quella dei parametri zero è appunto una delle più importanti. Ed è per questo motivo che il nome di Keita Balde circola parecchio soprattutto nell’orbita di un club.

Stiamo parlando del Monza, che deve risollevarsi dalla pessima situazione di classifica, e per farlo, oltre ad aver cambiato guida tecnica, vuole prendere anche dei nuovi innesti. E Adriano Galliani, maestro in operazioni di questo genere, è pronto a sparare il colpo Keita, che sarebbe stato proposto ai brianzoli dal suo agente.

Nuova linfa per la salvezza

Qualora dovesse andare in porto l’arrivo di Keita Balde, questo non sarà l’unico colpo del mercato invernale del Monza. Il club della famiglia Berlusconi deve prendere altri rinforzi per centrare una salvezza che ad oggi pare assai complicata.

Il tempo per recuperare però c’è tutto, e sia i tifosi che la società sperano di raggiungere questo obiettivo, in modo da mantenere una categoria conquistata solo qualche anno fa con le unghie e con i denti.