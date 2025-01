Grazie, ma io voglio restare a Roma con Ranieri: RIFIUTA L’OFFERTA E LA CORONA DA RE | Giallorosso a vita

Il calciatore giallorosso ha deciso di restare nella Capitale con mister Ranieri e di rifiutare una grande offerta arrivata sul suo conto.

Dopo un lungo periodo di crisi la Roma sembra aver ripreso fiato. Il club capitolino infatti è tornato ad ottenere qualche risultato positivo, e la recente vittoria nel derby con la Lazio per 2-0 dovrebbe aver scacciato ogni pensiero. Adesso dunque sarà importante avere una certa continuità di risultati per risalire la china e salvare la stagione.

Merito di ciò va dato ovviamente al solito Claudio Ranieri, che ha preso dalle macerie una Lupa ferita e priva di carattere, e la sta curando con grande amore ed attenzione. Non è un mistero che la sua fede lo spinge sempre a dare il massimo per questi colori, e ancora una volta l’esperto allenatore di Testaccio sta riuscendo in questo obiettivo.

E come se non bastasse sembrerebbe che il mister abbia compiuto anche una grande impresa in termini di mercato. Infatti un calciatore fondamentale per i suoi schemi ha deciso di restare a Trigoria e di rifiutare una proposta molto allettante da un altro club: la sua volontà è proprio quella di rimanere affianco a Ranieri ancora a lungo.

Cambio di programma per il calciatore romanista

Dopo i primi disastrosi mesi, in casa giallorossa si è parlato con forte insistenza di un esodo da parte di tanti giocatori che avevano reso al di sotto delle aspettative.

Uno di questi era Leandro Paredes, divenuto fondamentale lo scorso anno con Daniele De Rossi, e che dopo l’addio di Capitan Futuro era stato relegato fuori dai giochi da Ivan Juric. Con l’approdo di Claudio Ranieri in panchina però il campione del mondo argentino è tornato ad essere importante, tanto da aver anche rifiutato una proposta preziosissima per il suo futuro pur di rimanere a giocarsi le proprie carte.

L’offerta rifiutata dal calciatore

Paredes non ha mai fatto mistero della sua volontà di voler tornare un giorno al Boca Juniors, squadra che lo ha cresciuto. E di recente il club che gioca alla Bombonera si è fatto avanti per riportarlo a casa.

Tuttavia il centrocampista, per le ragioni sopra citate, ha deciso di declinare, almeno per il momento, la proposta. La sua volontà è quella di continuare ancora un po’ a Roma. Il ritorno a Los Xeneizes è dunque rinviato.